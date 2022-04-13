Автомобиль врезался в разделительное ограждение и перевернулся в Вологодском районе

13.04.2022 [Происшествия]

Автомобиль Митсубиси Лансер попал в аварию сегодня на 8-м километре трассы Вологда-Тихвин Р-21 «Кола». ДТП случилось около 15.00.

По информации пресс-службы областного УМВД, 21-летний водитель иномарки, следуя из Вологды в направлении Череповца, не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в разделительное ограждение и перевернулся.

«В результате ДТП пострадал водитель иномарки. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в медучреждение областного центра», — рассказали в УМВД.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Тэги: ДТП, пострадал человек, ГИБДД

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