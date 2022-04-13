В Вологодской области планируют газифицировать более 26 тысяч объектов

13.04.2022 [Общество]

В Вологде прошло первое заседание общественного совета «Социальная газификация» по реализации программы, в рамках которой подразумевается бесплатное подведение газа до границ земельных участков граждан.

«Догазификация, в отличие от газификации, проводится в уже газифицированных населённых пунктах. В Вологодской области более 26 тысяч объектов, потенциально подлежащих газификации, включая незарегистрированные домовладения и участки перспективного строительства. В план-график вошло почти 14,5 тысяч домовладений в 339 населённых пунктах на территории региона. На 12 апреля в АО „Газпром газораспределение Вологда“ поступило 13,5 тысяч заявок на заключение договоров на догазификацию. При этом 6177 заявок были отклонены по причине неполного пакета документов. В частности, отсутствие выписки, подтверждающей право собственности на объект», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов.

Для устранения административных барьеров, а также оперативного решения возникающих на местах проблем, был создан общественный совет проекта, в состав которого вошли представители АО «Газпром газораспределение Вологда», депутаты, представители правительства области, а также подрядных организаций.

«Существует проблема в подключении многоквартирных домов блокированной застройки. К сожалению, старые дома невозможно подключить из-за отсутствия необходимой современной системы вентиляции. Сейчас прорабатывается вопрос о строительстве модульных котельных во дворах этих домов и финансировании этого проекта», — рассказал глава города Вологды Юрий Сапожников.

«Многие жители области не могут подключить свои дома к газу, так как не обладают достаточными средствами для оплаты работ по газификации внутри участка и дома, а также оборудования. Напомню, сейчас действует программа, при которой некоторым льготным категориям граждан может быть компенсирована часть затрат на покупку оборудования и оплату работ до 25 тысяч рублей. Мы рассматриваем возможность введения дополнительных мер соцподдержки по этому вопросу», — поделился заместитель губернатора области Антон Стрижов.

«Депутаты Заксобрания области продолжают прорабатывать причины „приостановленных“ заявок на заключение договоров на догазификацию граждан, а также будут проводить разъяснительную работу с главами поселений по выявлению недопониманий в реализации программы. Также депутаты лично проконтролируют, как проходит догазификация в районах области», — резюмировал итоги заседания заместитель председателя Заксобрания области Роман Заварин.

Как напоминает пресс-служба Заксобрания области, работы внутри участка, включая разводку и подключение дома, граждане будут оплачивать за свой счет.

Тэги: газификация, программа, законодательное собрание

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