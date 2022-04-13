В Череповецком районе экс-начальника отделения почты осудили за присвоение 870 тысяч рублей

В Череповецком районе суд вынес приговор 28-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении с использованием служебного положения.

Установлено, что с марта по декабрь 2020 года подсудимая брала деньги из кассы отделения почты в селе Шухободь. При этом она занимала должность начальника указанного отделения. Сумма ущерба составила 872 636 рублей. Кроме того, женщина оставила себе 16 687 рублей, которые ей передала бывшая руководительница отделения, чтобы погасить недостачу, образовавшуюся за время её работы.

По показаниям свидетелей, бухгалтерия знала, что в отделение почты поступают деньги от граждан, но подсудимая не передавала их в почтамт.

«На вопрос, почему она не отправляет деньги, подсудимая постоянно сообщала разные причины: не успела собрать, забыла передать водителю мешок, готовится выдать крупную сумму гражданину. В связи с пандемией проверки были запрещены, поэтому ревизия была проведена только в ноябре 2020 года», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённая признала вину. Её приговорили к двум годам лишения свободы условно и взыскали с неё 891 323 рубля возмещения ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.