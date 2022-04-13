В Череповецком районе экс-начальника отделения почты осудили за присвоение 870 тысяч рублей

13.04.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе суд вынес приговор 28-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении с использованием служебного положения.

Установлено, что с марта по декабрь 2020 года подсудимая брала деньги из кассы отделения почты в селе Шухободь. При этом она занимала должность начальника указанного отделения. Сумма ущерба составила 872 636 рублей. Кроме того, женщина оставила себе 16 687 рублей, которые ей передала бывшая руководительница отделения, чтобы погасить недостачу, образовавшуюся за время её работы.

По показаниям свидетелей, бухгалтерия знала, что в отделение почты поступают деньги от граждан, но подсудимая не передавала их в почтамт.

«На вопрос, почему она не отправляет деньги, подсудимая постоянно сообщала разные причины: не успела собрать, забыла передать водителю мешок, готовится выдать крупную сумму гражданину. В связи с пандемией проверки были запрещены, поэтому ревизия была проведена только в ноябре 2020 года», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённая признала вину. Её приговорили к двум годам лишения свободы условно и взыскали с неё 891 323 рубля возмещения ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: почта, присвоение, начальник, суд, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

В нескольких регионах России бойцы Росгвардии и военнослужащие отказываются ехать в Украину
В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
В Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района
Нефтяники заявляют о возможном дефиците бензина
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
Песков: «у нас значительные потери, это трагедия»
Вологодские синоптики заявили о кардинальном изменении погоды
Лунный посевной календарь на 2022 год

Похожие новости

В Бабаевском районе начальник отделения почты подозревается в присвоении денег из кассы

Сумма ущерба составила больше 100 тысяч рублей

848
0

Пенсионер из Вологды взыскал с «Почты России» стоимость телефона, пропавшего из посылки

Он рассказал, что заказывал телефон внуку, который обиделся на него, не получив подарок

1844
0

В Сокольском районе водителя почты оштрафовали за присвоение 32 тысяч рублей

Мужчина взял деньги из мешка, который перевозил. Сумма судебного штрафа составила 30 тысяч рублей.

1751
0

В Вожегодском районе двоих подростков осудили за кражу денег из отделения почты

Обоим назначены наказания в виде штрафов в 15 тысяч рублей

1091
0

Экс-начальника почты в Грязовецком районе осудили за присвоение 157 тысяч рублей

62-летняя женщина получила полтора года лишения свободы условно

1597
0

В Вожегодском районе двоих подростков будут судить за кражу денег из отделения почты

Сумма ущерба от их действий составила больше 270 тысяч рублей

1115
0

Начальника отделения почты в Белозерском районе осудили за хищение товара на 150 тысяч рублей

23-летней осуждённой назначено наказание в виде года исправительных работ условно

1740
0

Экс-начальника отделения почты в Грязовецком районе будут судить за присвоение 157 тысяч рублей

62-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы

1015
0

Экс-начальница отделения почты в Грязовецком районе получила условный срок за присвоение 95,5 тысяч рублей

Она пояснила, что брала деньги из-за трудного материального положения и хотела вернуть всё с зарплаты, но забыла

849
0

В Вытегре почтальон присвоил часть пенсии местного жителя

Из положенных ему 10 тысяч рублей мужчина получил только тысячу

1492
0

Экс-начальника отделения почты в Вологде осудили за служебный подлог и присвоение больше 270 тысяч рублей

Она совершила эти преступления во время следствия по аналогичному делу

1126
0

Начальник отделения почты в Череповецком районе подозревается в растрате

Сумма ущерба составила 173 000 рублей

917
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Кудрин: инфляция в России по итогам года может достигнуть 20%
Вологжане жалуются на неприятный запах водопроводной воды
Машина есть, системы нет: жители "Элмы" получили дополнительный автобус, но не заметили этого
В Череповецком районе экс-начальника отделения почты осудили за присвоение 870 тысяч рублей
В Великом Устюге подтоплены дома - талые воды не уходят из-за дамбы
Выставку работ русских и западноевропейских художников 18-19 веков готовит Вологодская картинная галерея
Для поиска новых бизнес-партнеров в Вологодской области создали «Биржу импортозамещения»
 
13.04.2022 [Общество]

Машина есть, системы нет: жители "Элмы" получили дополнительный автобус, но не заметили этого

170
0
13.04.2022 [БлогоVO]

Ничего необычного, просто стабильность шагает по стране

341
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

356
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика