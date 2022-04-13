Для поиска новых бизнес-партнеров в Вологодской области создали «Биржу импортозамещения»

Власти Вологодской области заявляют о ведении активной работы по расширению контактов местных производителей импортозамещающей продукции.

«В условиях усложнения работы с иностранными контрагентами задача оперативного поиска более доступных аналогов стала главной. В Вологодской области на базе электронной бизнес-кооперации создан новый раздел — «Биржа импортозамещения». На данный момент зарегистрированными пользователями платформы являются 677 предприятий, в число которых входят около 530 компаний Вологодской области, а также из Ленинградской, Московской, Свердловской, Волгоградской областей, республик Коми, Карелии и Удмуртии», — рассказал заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Площадка необходима для обеспечения устойчивых связей между крупным, средним и малым бизнесом.

«Участие вологодских предприятий в региональной Бирже импортозамещения позволяет не только оперативно замещать потребность в сырье, материалах и сокращать логистические издержки на доставку из близлежащих регионов. Дополнительным преимуществом станет объединение региональных предложений в федеральную базу импортозамещающей продукции, создаваемую АО «Российский экспортный центр», — уверен Виталий Тушинов.

В Бирже размещены подробнейшие списки позиций, которые готовы закупать крупные предприятия. При этом списки разделены на несколько ниш с указанием годовых объемов закупок.

К примеру, АО «Апатит» готово закупать подшипники и комплектующие разных видов, детали трубопроводов, насосное оборудование, запчасти к насосам, конвейерную ленту и т. д.