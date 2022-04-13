Жителя Череповца арестовали на 10 суток за серию краж из магазинов

В Череповце 33-летнего местного жителя арестовали за серию краж из магазинов города.

Его задержали во время очередного хищения в Индустриальном районе Череповца.

«Сотрудники полиции установили, что задержанный в период с марта по апрель текущего года совершил 21 хищение в торговых точках на территории Индустриального и Заягорбского районов», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам мелких хищений были составлены протоколы. Рассмотрев материалы, суд назначил мужчине наказание в виде 10 суток административного ареста.