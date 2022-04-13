Власти Вологодской области дали отсрочку по оплате аренды за лесные участки

13.04.2022 [Общество]

Арендаторы лесных участков могут получить отсрочку по внесению арендной платы в 2022 году. Постановление принято правительством Вологодской области.

Отсрочка предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, с которыми заключены договоры аренды лесных участков для заготовки древесины, которые должны внести платеж за аренду в 2022 году.

«Арендная плата, по которой предоставлена отсрочка, должна быть оплачена в полном объеме в срок, указанный в решении о предоставлении отсрочки, который не может быть позднее 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Для получения отсрочки необходимо предоставить в департамент лесного комплекса области заявление с перечнем документов.

«Эта мера поддержки доступна арендатору при сохранении рабочих мест, выполнении предусмотренных проектом освоения лесов мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесного фонда в установленные сроки, отсутствии недоимки и задолженностей», — также пояснили в правительстве.

В настоящее время на территории Вологодской области действует 955 договоров аренды лесных участков, в том числе 465 договоров — для заготовки древесины.

Тэги: аренда леса, плата, отсрочка

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