Депутаты продолжают фиксировать рост цен на продукты

Депутат Вологодской городской Думы Максим выдров в минувшую пятницу с коллегами проверил прилавки четырех магазинов: «Аллея», «Пятёрочка», «Магнит» и «Макси». Зафиксирован рост цен на молоко, муку и яйца.

«За последние две недели зафиксировали рост стоимости одного литра молока на 15%. Так, в „Магните“ цена выросла с 46,79 рубля до 53,69 рубля. Почти в два раза подорожала мука: с 75 до 140 рублей в „Магните“, с 92 до 178 рублей в „Аллее“. Дороже стали стоить яйца — если раньше десяток в среднем стоил 86 рублей, то сейчас около 100 рублей», — пишет депутат.

Он отметил, что по прежней цене продаются хлеб, макароны, творог, морковь. Также в рамках фиксировалось наличие сахарного песка в магазинах.

«Так, в „Магните“ сахар был в свободной продаже по 65 рублей, в „Аллее“ — по 95,90 рубля, в „Макси“ — по 100 рублей, в „Пятёрочке“ его не нашли».

Депутаты продолжат следить за ценами на продукты в рамках проекта «Народный контроль». По итогам месяца, в зависимости от ситуации с ценами, будет принято решение о направлении обращения в адрес Губернатора и Правительства области.