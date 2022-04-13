Жителя Вожегодского района оштрафовали за незаконную рубку деревьев

В Вожегодском районе суд оштрафовал местного жителя за незаконную рубку деревьев. деревья были вырублены в делянке нижне-Слободского участкового лесничества.

Как было установлено, преступление было совершено в первых числах января 2021 года.

«Подсудимый незаконно вырубил ели, на тракторе перевез их к своему дому и распилил», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье за «незаконную рубку лесных насаждений». Сам подсудимый полностью признал свою вину и заявил в суде ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением штрафа.

Поскольку прокурор и представитель потерпевшего не возражали против ходатайства, суд прекратил дело и оштрафовал мужчину на 35 000 рублей.