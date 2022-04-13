Минцифры признало, что Россия столкнется с дефицитом мелованной бумаги, которая используется для печати книг

Запрет ЕС на ввоз в Россию мелованной бумаги отразится на книжной индустрии, на Европу приходится 70% поставок данного вида бумаги. Возможный дефицит бумаги признали в Минцифре.

В ведомстве считают, что книжной индустрии придется использовать отечественные сорта офсетной бумаги, либо закупать бумагу в Китае.

Мелованная и офсетная бумага — два самых популярных материала для печати книг. Первая применяется для печати дорогих и качественных изделий с иллюстрациями, газет и журналов. Рынок изделий из мелованной бумаги составляет треть всех выпускаемых книг в России. Об этом в разговоре с РБК заявила член правления Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) Татьяна Иванова.

Федеральная таможенная служба информирует, что импорт мелованной бумаги в 2020 году составил 636 тыс. т на общую сумму 601 $ млн. 70% из этого поставляла Европа. Доля Китая составляла 16%.



Российских производителей мелованной бумаги на рынке всего два — «Кама» и «Илим». На них приходится от 15 до 20% рынка.