Минцифры признало, что Россия столкнется с дефицитом мелованной бумаги, которая используется для печати книг

13.04.2022 [Экономика]

Запрет ЕС на ввоз в Россию мелованной бумаги отразится на книжной индустрии, на Европу приходится 70% поставок данного вида бумаги. Возможный дефицит бумаги признали в Минцифре.

В ведомстве считают, что книжной индустрии придется использовать отечественные сорта офсетной бумаги, либо закупать бумагу в Китае.

Мелованная и офсетная бумага — два самых популярных материала для печати книг. Первая применяется для печати дорогих и качественных изделий с иллюстрациями, газет и журналов. Рынок изделий из мелованной бумаги составляет треть всех выпускаемых книг в России. Об этом в разговоре с РБК заявила член правления Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) Татьяна Иванова.

Федеральная таможенная служба информирует, что импорт мелованной бумаги в 2020 году составил 636 тыс. т на общую сумму 601 $ млн. 70% из этого поставляла Европа. Доля Китая составляла 16%. 

Российских производителей мелованной бумаги на рынке всего два — «Кама» и «Илим». На них приходится от 15 до 20% рынка. 

Тэги: книги, бумага

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