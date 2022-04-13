С начала марта в центр управления регионом поступило больше 90 жалоб на подтопление участков и дворов

13.04.2022 [Общество]

В центре управления регионом Вологодской области в последнее время фиксируют наплыв жалоб на подтопление участков, дворов и плохое состояние дорог из-за таяния снега.

«С начала марта поступило более 90 подобных сообщений. Это системная проблема. Сейчас ситуация на контроле ЦУР, обращения отрабатываются точечно. Главам рекомендовано своевременно прочищать водоотводные канавы, ливневки и проводить откачку воды с проблемных мест», — сообщают в ЦУР.

Так, о подтоплении приусадебных участков сообщили жители Белозерского района. 

«Специалисты Центра направили сигнал руководству местной администрации. В тот же день на место выехали специалисты Белозерского поисково-спасательного отряда, они откачали воду с помощью помпы. Дожди продолжаются, поэтому ситуацию продолжают контролировать. В Великом Устюге подтопило улицу Осипенко. „Вся вода с дороги бежит прямо в подвал дома“, — написала местная жительница в соцсетях. Сегодня талую воду откачали спецтехникой», — поясняют в ЦУР.

В селе Никольское Тотемского района из-за сильных осадков повредилась часть дороги. Участок восстановили в тот же день, сейчас по дороге можно проехать.

Ранее NewsVo писал, что жители Вологодской области испытывают шок от того, что происходит с дорогами весной. Некоторые из них были отремонтированы в прошлом году, но от распутицы это не помогло. 

Тэги: дороги, весна

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