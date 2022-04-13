Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу

В центре Вологды на проспекте Победы мужчина провалился на полметра в лужу. Он написал об этом в паблике Онлайн Вологда.

«В центре сегодня на проспекте Победы, 10 провалился на полметра под воду, повредил одежду, телефон, личные вещи! Случай зафиксирован дорожно-патрульной службой! Телесные повреждения зафиксированы в травмпункте», — написал Александр Першанов.

Он приложил фото, на котором видно, как сотрудники ДПС измеряют лужу палкой. Позже у нее появилось ограждение.

Мужчина говорит, что люди ходят мимо и проваливаются. Он лично вызвал сотрудников горводоканала, чтобы лужу огородили и призвал жителей города быть осторожнее.