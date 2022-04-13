Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу

13.04.2022 [Общество]

В центре Вологды на проспекте Победы мужчина провалился на полметра в лужу. Он написал об этом в паблике Онлайн Вологда.

«В центре сегодня на проспекте Победы, 10 провалился на полметра под воду, повредил одежду, телефон, личные вещи! Случай зафиксирован дорожно-патрульной службой! Телесные повреждения зафиксированы в травмпункте», — написал Александр Першанов.

Он приложил фото, на котором видно, как сотрудники ДПС измеряют лужу палкой. Позже у нее появилось ограждение.

Мужчина говорит, что люди ходят мимо и проваливаются. Он лично вызвал сотрудников горводоканала, чтобы лужу огородили и призвал жителей города быть осторожнее.

ТОП НЕДЕЛИ

В нескольких регионах России бойцы Росгвардии и военнослужащие отказываются ехать в Украину
В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
В Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района
Нефтяники заявляют о возможном дефиците бензина
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
Песков: «у нас значительные потери, это трагедия»
Вологодские синоптики заявили о кардинальном изменении погоды
Лунный посевной календарь на 2022 год
«И так сойдет»: как регоператор «АкваЛайн» эксплуатирует свои полигоны

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Депутаты продолжают фиксировать рост цен на продукты
России грозят проблемы с ассортиментом строительных, отделочных материалов, химии и инженерного оборудования
Жителя Вожегодского района оштрафовали за незаконную рубку деревьев
Минцифры признало, что Россия столкнется с дефицитом мелованной бумаги, которая используется для печати книг
С начала марта в центр управления регионом поступило больше 90 жалоб на подтопление участков и дворов
Житель Вологды провалился в центре города на полметра в лужу
В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
 
12.04.2022 [Общество]

«Негативные моменты»: жители Вологодской области в традиционном весеннем шоке от дорог

863
0
13.04.2022 [БлогоVO]

Дом купцов Токаревых: возрождение грядет!

243
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

314
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика