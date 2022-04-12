В России продлили на три года действие истекающих водительских удостоверений

Правительство РФ продлило на три года действие водительских удостоверений, заявил премьер Михаил Мишустин.

«Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло отменять в течение ближайших двух лет», — сказал Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ.

В правительства пояснили, что речь идет о водительских удостоверениях, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.