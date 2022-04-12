В России продлили на три года действие истекающих водительских удостоверений

12.04.2022 [Общество]

Правительство РФ продлило на три года действие водительских удостоверений, заявил премьер Михаил Мишустин.

«Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло отменять в течение ближайших двух лет», — сказал Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ.

В правительства пояснили, что речь идет о водительских удостоверениях, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.

Тэги: водители, водительские права

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