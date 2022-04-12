В Вытегорском районе пьяный мужчина из ревности стрелял из ружья в воздух

В Вытегорском районе суд привлёк к административной ответственности местного жителя, который пьяным стрелял из ружья в воздух.

По материалам дела, инцидент произошёл у дома мужчины на улице Школьной в посёлке Сорокополье вечером 29 января 2022 года.

«Судом установлено, что вытегорец выпивал с двумя соседями. К одному из них приревновал свою сожительницу, разозлился и побежал к сейфу за ружьем», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Так как сожительница мужчины спрятала ключи, он сбил замок с сейфа топором. В это время гости и женщина убежали, а привлекаемый зарядил ружьё, вышел на крыльцо и дважды выстрелил в воздух.

Суд назначил вытегорцу наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей с конфискацией оружия. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.