В Вытегорском районе пьяный мужчина из ревности стрелял из ружья в воздух

12.04.2022 [Происшествия]

В Вытегорском районе суд привлёк к административной ответственности местного жителя, который пьяным стрелял из ружья в воздух.

По материалам дела, инцидент произошёл у дома мужчины на улице Школьной в посёлке Сорокополье вечером 29 января 2022 года.

«Судом установлено, что вытегорец выпивал с двумя соседями. К одному из них приревновал свою сожительницу, разозлился и побежал к сейфу за ружьем», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Так как сожительница мужчины спрятала ключи, он сбил замок с сейфа топором. В это время гости и женщина убежали, а привлекаемый зарядил ружьё, вышел на крыльцо и дважды выстрелил в воздух.

Суд назначил вытегорцу наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей с конфискацией оружия. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: стрельба, ружье, штраф, конфискация, суд

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