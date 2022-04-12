«Вологодский молочный комбинат» получил предостережение от ФАС за повышение цен

12.04.2022 [Общество]

Вологодское Управление ФАС выдало предостережение Производственному кооперативу «Вологодский молочный комбинат».

Как рассказали в ведомстве, «предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, выдано в связи поступающими обращениями граждан, а также публичным заявлением главного инженера молочного комбината о повышении с 30 марта 2022 года отпускных цен на молочную продукцию на 15% для торговых сетей. Это заявление было размещено на официальном сайте ПК „ВМК“.

«Вологодское УФАС России предостерегает ПК «ВМК» от совершения подобных действий в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства, в том числе ряда статей Федерального закона «О защите конкуренции». В настоящее время Управлением направлен запрос информации, необходимой для оценки действий ВМК на соответствие антимонопольному законодательству», — пояснили в ведомстве.

В связи с публичным заявлением главного инженера ПК ‚ВМК‘ Вологодское УФАС также проверит обоснованность повышения цен на продукцию молкомбината. При обнаружении признаков недобросовестного поведения ведомство будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики, — также рассказали в региональном управлении ФАС.

Тэги: ФАС, молочная продукция, предостережение, повышение цен

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