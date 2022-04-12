Банк России модернизирует бумажные деньги

12.04.2022 [Общество]

Комплекс мероприятий по модернизации бумажных денег проведет Банк России. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук в беседе с РИА Новости.

По его словам, модернизированные рубли сменят образ и получат новые защитные признаки, в том числе машиночитаемые, с учётом смены и обновления оборудования для обработки банкнот. Как пояснил Трачук, ожидаются весьма существенные изменения.

Также будут проведены мероприятия по улучшению долговечности купюр и их качества. В настоящее время выполняются достаточно трудоёмкие работы по созданию образа новых банкнот, который сам по себе тоже будет служить защитным признаком.

Выпуск новых купюр номиналом 100 рублей состоится уже в текущем 2022 году, купюры номиналом 1000 и 5000 рублей будут выпущены в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, а самыми последними перевыпустят купюры номиналом 50 рублей, которые увидят свет в 2025 году.

Тэги: банкноты, замена, Банк России

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