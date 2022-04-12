Череповчанин получил условный срок за угрозы убийством и поджог квартиры знакомой

В Череповце суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, признанному виновным в угрозах убийством и поджоге квартиры знакомой.

Установлено, что пьяный подсудимый поссорился с потерпевшей в её квартире на улице Пионерской вечером 19 августа 2021 года. Он несколько раз ударил её в спину ножом, потом толкнул её на пол и сел сверху.

«Женщина сломала лезвие, откинула нож в сторону. После этого подсудимый поджег простынь, убедился, что огонь распространился по дивану и ушел», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Своими действиями обвиняемый причинил пострадавшей синяки и поверхностные раны, а также материальный ущерб на общую сумму 235 415 рублей. Мужчина признал вину.

С учётом смягчающих обстоятельств и частичного возмещения ущерба, осуждённому назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. С него также взыскали 220 415 рублей возмещения материального ущерба в пользу потерпевшей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса.