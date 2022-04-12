13 медалей завоевали вологжане на Кубке России по джиу-джитсу

12.04.2022 [Спорт]

5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей завоевали вологодские спортсмены на Кубке России по джиу-джитсу, который прошел в Рязани.  

Всего в соревнованиях приняли участие около 600 юношей и девушек из 20-ти регионов России и были посвящены 20-летию развития этого вида спорта в нашей стране. Победителей выявляли в трех возрастных категориях — до 14, 16 и 18 лет. Всего вологжане завоевали 13 медалей разного достоинства.

В разделе «файтинг» (бои) победы одержали Ксения Кушикова и Елизавета Бурцева. Она же заняла первое место в дисциплине «бои». В разделе «не ваза» (борьба) чемпионами соревнований стали Константин Лупандин и Полина Ковалева.

Тэги: джиу-джитсу, кубок России, Победа

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