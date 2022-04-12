В Вологде начинается голосование за территории для благоустройства в 2023 году

12.04.2022 [Общество]

Вологжане смогут проголосовать за городские территории, которые будут отремонтированы в 2023 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители Вологды смогут сделать выбор на федеральной платформе 35.gorodsreda.ru. Областная столица выдвинула на голосование 8 территорий, предложенных жителями и утверждённых общественной комиссией проекта.

«Уже не первый год вологжане не только сами определяют пространство для благоустройства, но и совместно с архитекторами обсуждают проекты, вносят свои корректировки, а затем участвуют в общественном контроле за ремонтом и в приемке объекта. Участвовать в голосовании могут жители от 14 лет. Пространство, получившее наибольшую поддержку, будет благоустроено в 2023 году», — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

В организации голосования помогут волонтеры проекта. Сейчас они проходят онлайн-обучение, а с 15 апреля начнут работать на площадках в разных районах города. Главная задача добровольцев — информирование вологжан о проектах, которые выносятся на обсуждение. Волонтеры будут обеспечены планшетами, поэтому, получив разъяснения, можно будет сразу же выразить свое мнение.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Вологде в рамках проекта с 2017 года уже отремонтированы более 230 дворовых территорий и 15 общественных пространств.

 

Тэги: проект, голосование, территории

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