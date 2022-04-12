Житель Вологды отправится в колонию за кражу пистолета у знакомого

В Вологде суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, признанному виновным в краже огнестрельного оружия. Ранее мужчина был неоднократно судим.

Подсудимый признал вину и рассказал, что в один из дней в середине июня 2021 года был с приятелем в гостях у знакомого в доме № 97 на улице Козлёнской. Хозяин квартиры угощал гостей и несколько раз посылал их за спиртным, давая им свою банковскую карту, которую доставал из барсетки. Обвиняемый знал, что в барсетке мужчина также хранит пистолет «МР-79-9ТМ», признанный экспертизой огнестрельным оружием ограниченного поражения. Дождавшись, когда хозяин уснёт, подсудимый взял его пистолет и уехал с ним в родную деревню в Вологодском районе. Там он демонстрировал оружие местным жительницам и пообещал им скоро вернуться.

«При совокупности смягчающих обстоятельств, к числу которых отнесены наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребенка, его участие в боевых действиях, активное способствование расследованию преступления, судом применены положения статьи 64 УК РФ о более мягком наказании и назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.