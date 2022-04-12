В Череповце планируют построить Театр для детей и молодежи

12.04.2022 [Культура]

Театр для детей и молодежи планируют построить в Череповце. Архитектурно-художественную концепцию нового театра опубликовал на своей странице в социальной сети мэр города Вадим Германов.

Накануне в городе металлургов подвели итоги конкурса, в котором победила московская компания «Архитектура и культурная политика ПНКБ».

– «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал», – строчки Павла Когана будто стали описанием облика здания, во внешнем виде которого нет ни одного скругленного элемента, – говорит Вадим Германов.

Театр будет четырехэтажным с подземным уровнем. В проекте предусмотрены большой, малый и бэби залы. Отдельно выделены образовательные зоны, кафе и зимний сад.

Новое здание планируется расположить на углу Шекснинского проспекта и улицы Котюнина. Сообщается, что театр и прилегающая к нему территория займет значительную часть 110 микрорайона. Перед входом в здание запланировано большое общественное пространство со сквером.

– Скоро стартует следующий этап — проектирование здания и территории вокруг него. Окончательная стоимость строительства станет понятна после того, как сметная документация будет готова. Рассчитываем, что при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова мы сможем получить финансирование в рамках нацпроекта «Культура», – сообщил мэр Череповца.

Напомним, что ранее в Череповце не было ТЮЗа. Сейчас здесь есть только камерный театр.

Тэги: Театры, ТЮЗ, Череповец, градостроительство, благоустройство

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