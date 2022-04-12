Три человека пострадали в ДТП в Шекснинском районе

Три человека получили травмы в результате дорожной аварии, которая произошла сегодня около половины шестого утра на 86-м километре трассы Вологда-Тихвин Р-21 «Кола»

По информации пресс-службы областного УМВД, 30-летний житель Санкт-Петербурга, управляя автомобилем Лада Веста, врезался в разделительное ограждение.

«В результате ДТП пострадал водитель Лады и два его пассажира: супруга и 6-летний сын. Мужчина был доставлен в медучреждение Шекснинского района, а женщина и несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести доставлены в Череповец», — пояснили в УМВД.

Обстоятельства аварии уточняют сотрудники ГИБДД.