Три человека пострадали в ДТП в Шекснинском районе

12.04.2022 [Происшествия]

Три человека получили травмы в результате дорожной аварии, которая произошла сегодня около половины шестого утра на 86-м километре трассы Вологда-Тихвин Р-21 «Кола»

По информации пресс-службы областного УМВД, 30-летний житель Санкт-Петербурга, управляя автомобилем Лада Веста, врезался в разделительное ограждение.

«В результате ДТП пострадал водитель Лады и два его пассажира: супруга и 6-летний сын. Мужчина был доставлен в медучреждение Шекснинского района, а женщина и несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести доставлены в Череповец», — пояснили в УМВД.

Обстоятельства аварии уточняют сотрудники ГИБДД.

 

Тэги: авария, пострадавшие, ДТП

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