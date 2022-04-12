Череповчанин Аксель Оганесян завоевал бронзу межрегиональных соревнований по настольному теннису

12.04.2022 [Спорт]

Тренер Спортивной школы № 4 Череповца Аксель Оганесян завоевал бронзовую медаль межрегиональных соревнований по настольному теннису «Мемориал А. Н. Тачалова».

Турнир прошел в Рыбинске с 8 по 11 апреля, в нем приняли участие более 100 теннисистов из 7 регионов России.

Вологодскую область на соревнованиях представляли воспитанник спортивной школы № 4 Череповца Андрей Трошин и тренер этой школы Аксель Оганесян.

Андрей Трошин занял 7 место в общем зачете из 58 участников среди юношей. Аксель Оганесян занял 3 место среди взрослых.

Тэги: настольный теннис, турнир, тренер

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