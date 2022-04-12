Фильм к 100-летию поэта Сергея Викулова покажут в Вологде

12.04.2022 [Общество]

Фильм «Глаза в глаза», посвященный 100-летнему юбилею поэта Сергея Викулова, покажут 14 апреля в Вологде. Фильм представит в вологодской областной библиотеке журналист и писатель Анатолий Ехалов.  

Поэт Сергей Викулов прошёл Великую Отечественную войну, стоял у истоков вологодской писательской организации, был редактором журнала «Наш современник» (1968–1989). Съёмки фильма проходили в 2021 году в Шекснинском и Белозерском районах Вологодской области. Консультантом выступила дочь писателя — Полина Викулова.

Кроме самого Анатолия Ехалова, воспоминаниями о земляке делятся Александр Цыганов и Ольга Фокина. О периоде учёбы Викулова в педагогическом институте расскажет завкафедрой литературы Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ Сергей Баранов. Вход свободный. Начало в 18.00.

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Тэги: фильм, юбилей, презентация

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