Вологодские коммунальщики начали чистить дороги от накопившейся за зиму грязи

В Вологде начались весенние работы по уборке городских улиц от пыли и песка, накопившегося за зиму. В настоящее время специалисты расчищают прилотковые зоны, чистят леерные ограждения.

«На уборке снега в прилотковых зонах задействовано 10 бригад. Работать специалисты начинают с 5 утра и до 13:00 — 15:00. Есть улицы, которые днем невозможно убирать, к примеру, двухполосные дороги, на них выходим ночью. Мосты тоже стараемся приводить в порядок в темное время суток. Специалисты убирают прилотковые зоны, мусор, прочищают газоны. Мы также начали мыть леерные ограждения вдоль дорог, колесоотбойный брус», — рассказала замдиректора ООО «Магистраль» Татьяна Гримова.

Сначала загрязненные участки убирает грейдер, затем работники вручную вычищают грязь из труднодоступных мест. Далее к работе приступает дорожный пылесос и затем проезжую часть обрабатывают моечной машиной, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Параллельно приводят в порядок остановочные павильоны: ремонтируют, очищают от бумажной рекламы и надписей. Параллельно начаты работы по санитарной обрезке деревьев.

«Не дожидаясь устойчивых плюсовых температур, проводим генеральную уборку города. На весенние виды работ переоборудованы четыре машины, до конца недели планируется переоборудовать еще две. Одновременно с этим еще две единицы техники оставляем в зимней комплектации на случай перепада температур. Полностью планируем закончить переоборудование техники для работы в весенне-летний период на этой неделе», — пояснил начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

Всего по контракту в летний период уборка выполняется на общей площади 3,8 млн м2.

На участках города, не включенных в контракты по уборке, 23 апреля пройдет общегородской субботник.