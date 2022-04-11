Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта

11.04.2022 [Общество]

Прокуратура Вологды провела проверку по заявлению департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска, в котором говорится о срыве сроков поставки троллейбусов.

Как было указано в заявлении, между департаментом муниципального имущества Красноярска и одной из вологодских организаций 28.09.2021 был заключен муниципальный контракт на поставку троллейбусов. Контрактом предусматривалось, что машины необходимо было поставить в срок до 10.12.2021.

«Надзорными мероприятиями установлено, что в нарушение требований закона контракт в полном объеме не исполнен, троллейбусы в количестве 27 штук в установленный срок не поставлены. При этом денежные средства на приобретение электротранспорта выделены администрации Красноярска из федерального бюджета для реализации национального проекта «Экология», — рассказали в прокуратуре области.  

В настоящее время в сибирский город отправлено только 15 троллейбусов. Поставка оставшейся части транспорта находятся на контроле прокуратуры города, — рассказали в ведомстве.

За срыв контракта в отношении руководителя организации вынесено постановление о возбуждении административного дела по статье за «действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров».

Кроме того, мировой судья дисквалифицировал руководителя предприятия сроком на 6 месяцев.

Тэги: троллейбусы, контракт, прокуратура

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