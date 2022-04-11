В Череповце росгвардейцы нашли школьника, который не вернулся домой с прогулки

В Череповце сотрудники Росгвардии нашли 9-летнего школьника, который не вернулся домой с вечерней прогулки.

Информация о пропаже мальчика поступила около 23:30. Полтора часа спустя его обнаружили на перекрёстке улицы Монтклер и Октябрьского проспекта.

«Мальчик пояснил, что просто катался на самокате. Его жизни и здоровью ничего не угрожало», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Школьника передали полицейским, чтобы те вернули его родителям и выяснили причины и обстоятельства инцидента.