В Череповце росгвардейцы нашли школьника, который не вернулся домой с прогулки

11.04.2022 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии нашли 9-летнего школьника, который не вернулся домой с вечерней прогулки.

Информация о пропаже мальчика поступила около 23:30. Полтора часа спустя его обнаружили на перекрёстке улицы Монтклер и Октябрьского проспекта.

«Мальчик пояснил, что просто катался на самокате. Его жизни и здоровью ничего не угрожало», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Школьника передали полицейским, чтобы те вернули его родителям и выяснили причины и обстоятельства инцидента.

Тэги: потеряшки, Росгвардия

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