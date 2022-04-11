Теплую погоду с сильными дождями обещают вологодские синоптики на этой неделе

11.04.2022 [Общество]

На наступившей неделе, как сообщают вологодские синоптики, продолжению активных весенних процессов будет благоприятствовать теплая погода с осадками.

Первую половину недели территория западных и центральных районов области будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, ожидаются интенсивные дожди. Преимущественно облачная погода будет препятствовать дневному прогреву воздуха, поэтому максимальные температуры ожидаются в пределах от +6 до +11 градусов.

«В последующие два дня ситуация улучшится, осадки ослабнут и станут незначительными. Южные потоки и прояснения будут способствовать повышению температуры до +16 градусов. В четверг, 14 апреля, интенсивность осадков в западной половине региона уменьшится», — рассказали в вологодском Гидрометцентре.

По предварительным данным в пятницу и субботу через территорию области на северо-восток будет смещаться южный циклон, который принесет еще оду порцию осадков, однако в выходные похолодает в связи с влиянием наиболее холодной части циклона.

 

Тэги: погода, циклон, осадки

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