В Вологде пройдут экскурсии по памятникам деревянного зодчества

11.04.2022 [Общество]

В Вологде с 14 по 16 апреля в рамках Дней культурного наследия будут организованы экскурсии по памятникам деревянного зодчества.

«Деревянные памятники архитектуры — это изюминка Вологды, ее история. Работе по сохранению объектов культурного наследия уделяем большое внимание, для этого создан отдельный проектный комитет „Сохраняя будущее“. Рассказать об этой работе и призваны Дни культурного наследия. Это будут обсуждения с экспертами, встречи с инвесторами, которые занимаются реставрацией деревянных памятников архитектуры, а также презентации и экскурсии, к которым смогут присоединиться все желающие. В частности, по пяти памятникам архитектуры организуем для вологжан интерактивные посещения с лекциями», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Экскурсии пройдут 16 апреля, в субботу, по пяти адресам:
12.00 — «Дом Волкова» на улице Ленинградской, д. 28
14.00 — «Дом купчихи Марии Ивановны Ершовой» на Советском проспекте, 78 и «Дом Извощикова» на улице Чернышевского, 55

16.00 — «Дом жилой XIX века, приют Благотворительного общества» на улице Чернышевского, 56

18.00 — Литературная резиденция «Дом дяди Гиляя» на улице Чернышевского, 15.
Организаторы сообщают, что экскурсии будут бесплатными, но необходима предварительная запись по телефону 8-953-513-88-99.

Кроме того, 14 апреля в 18.00 вологжане могут побывать на презентации книг о памятниках истории и культуры Вологды, выпущенных издательством «Древности Севера». Мероприятие пройдет в Вологодской областной библиотеке по адресу: улица Марии Ульяновой, д. 1.

Также в рамках Дней культурного наследия 15 апреля в 17.30 пройдет выставка артефактов, найденных при раскопках в Вологде в последние годы. Ее представит археолог Игорь Кукушкин на встрече по адресу: улица Герцена, 37.

Тэги: деревянная Вологда, архитектура, экскурсии, администрация Вологды

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