Ямочный ремонт начнется в ближайшее время на дорогах Вологодской области

Центр управления регионом Вологодской области фиксирует большое количество жалоб от вологжан на состояние дорог. За весь 2021 год было зафиксировано порядка 600 жалоб, а за текущий период 2022 года в Центр поступило уже более 100 жалоб на дороги. Об этом на оперативном совещании в правительстве области заявил губернатор Олег Кувшинников.

«Сейчас большинство дорог уже полностью очищены от снега, поэтому необходимо очистить улицы и тротуары от грязи и пыли, и приступать к ямочному ремонту», — заявил глава региона.

По словам начальника департамента дорожного хозяйства области Андрея Накрошаева, уже на этой неделе в регионе будут запущены несколько асфальтобетонных заводов, после чего можно будет приступить к ямочному ремонту с помощью горячей асфальтобетонной смеси.

«В Вологде ямочный ремонт будет произведен на участках дорог порядка 80 тысяч квадратных метров, в Череповце отремонтируем около 55 тысяч квадратных метров, на региональных дорогах — 161 тысячу квадратных метров», — рассказал Андрей Накрошаев.

Как заявил чиновник, после ямочного ремонта будет произведен ремонт дорог картами, а затем можно будет приступить к комплексному ремонту дорог.