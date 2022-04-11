4 золотые медали завоевали вологодские боксеры на Первенстве Северо-Западного округа

11.04.2022 [Спорт]

4 золотые медали завоевали вологодские боксеры на Первенстве Северо-Западного округа среди юношей 2008–2009 гг. р.

Соревнования, в которых приняли участие 126 сильнейших спортсменов из десяти регионов округа, прошли в минувшие выходные в городе Великие Луки.

Вологодские боксеры завоевали 4 золотые медали. Победителями в своих весовых категориях стали Руслан Проворов (до 42 кг.), Алексей Макаров (46 кг.), Эльчин Багиров (48 кг.) и Ренат Коротков (52 кг).

Добавим, что все победители будут представлять северо-западный округ на Первенстве России.

Тэги: бокс, Первенство, Победа

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