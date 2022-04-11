Лекция-презентация, посвященная Дню Космонавтики, пройдет в Вологде 12 апреля

11.04.2022 [Культура]

Лекция-презентация «Первый в космосе» состоится в вологодском Центре писателя Василия Белова 12 апреля. 

В рамках мероприятия посетителям расскажут о первом полете в космос, продемонстрируют отрывки из документальных и художественных фильмов.

– 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало лекции-презентации 12 апреля в 13:00 в Центре писателя Василия Белова по адресу: Вологда, Щетинина, 5.

Вход свободный. Возрастных ограничений нет.

Тэги: лекция, космос, космонавты, Гагарин

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