Лекция-презентация, посвященная Дню Космонавтики, пройдет в Вологде 12 апреля

Лекция-презентация «Первый в космосе» состоится в вологодском Центре писателя Василия Белова 12 апреля.

В рамках мероприятия посетителям расскажут о первом полете в космос, продемонстрируют отрывки из документальных и художественных фильмов.

– 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало лекции-презентации 12 апреля в 13:00 в Центре писателя Василия Белова по адресу: Вологда, Щетинина, 5.

Вход свободный. Возрастных ограничений нет.