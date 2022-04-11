Пьяный житель Никольского района угрожал знакомому бензопилой и поджёг ему волосы и одежду

11.04.2022 [Происшествия]

В Никольском районе суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, который угрожал знакомому бензопилой, избивал его и поджёг волосы и одежду.

Установлено, что 5 и 6 декабря в котельной на производственной базе в деревне Ирданово обвиняемый выпивал с 58-летним потерпевшим и ещё одним знакомым. В результате преступных действий мужчины пострадавший получил перелом челюсти, переломы нескольких рёбер, синяки, левосторонний пневмоторакс и ожог груди.

Подсудимый частично признал вину. На этапе следствия он отрицал свою причастность к преступлениям.

Потерпевший показал, что живёт в сторожке на производственной базе, где работает охранником и кочегаром. За что обвиняемый ударил его 5 декабря  — не знает.

«На следующий день он отказался выпивать. Тогда парень стащил его с кровати и сказал: „Выпей, умирать легче будет!“. При этом ударил по лицу, а после пнул несколько раз в левый бок», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Потом мужчина облил его бензином и поджёг. Огонь потушил их собутыльник, вытащив потерпевшего на улицу и закидав снегом. Тогда подсудимый пошёл в их сторону с бензопилой, но не смог её завести.

Вина осуждённого была доказана показаниями свидетеля и записями с камер видеонаблюдения. Ему назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: угрозы, избиение, вред здоровью, приговор

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