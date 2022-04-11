В Вологде будет пересмотрена маршрутная сеть общественного транспорта

11.04.2022 [Общество]

Власти Вологды заявили о том, что в городе будет пересмотрена маршрутная сеть городского транспорта. Как рассказал сегодня во время прямого эфира мэр города Сергей Воропанов, в администрацию города поступает очень много вопросов по изменению сети общественного транспорта.

«Мы решили провести комплексное обследование маршрутно-транспортной сети, поскольку улично-дорожная сеть города развивается. Появляются новые социальные объекты, появляются новые микрорайоны, поэтому появляются запросы на новые маршруты. Некоторые маршруты вологжане просят удлинить, другие изменить. Также важно пересмотреть наполняемость маршрутов, поскольку ряд из них является убыточными и перевозчики на них не заявляются», — рассказал Сергей Воропанов.

По словам мэра города, исследованием дорожной сети будет заниматься ВоГУ, с которым городские власти уже неоднократно сотрудничали по аналогичным вопросам.

Во время первой части исследования студенты университета будут опрашивать вологжан на автобусных остановках. Вторая часть исследования — определение количества пассажиров, перевозимых между границами районов.

Как рассказал Сергей Воропанов, новую маршрутную сеть вологжанам представят уже в июне — июле, после чего планируется ее широкое обсуждение с общественностью.  

 

Тэги: общественный транспорт, маршруты, исследование, администрация Вологды

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