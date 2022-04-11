Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток

11.04.2022 [Общество]

Первый на Северной железной дороге объединенный контейнерный поезд отправится из Вологды во Владивосток.

Его длина достигает почти 1,2 километра, в составе — 62 фитинговые платформы с контейнерами, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Состав будет перевозить лес до портов Дальнего Востока, откуда лес отправится в Китай. 

Состав был сформирован из двух контейнерных поездов, которые были подготовлены к отправлению со станций Харовская и Сухона Вологодского региона СЖД. На крупной сортировочной станции Лоста железнодорожники объединили два поезда в один, и отправили его по специально разработанному графику.

Тэги: поезда, лес

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