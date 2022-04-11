В Вологде стартовала всероссийская благотворительная акция «Сухая попа»

Благотворительный проект «Круговорот» совместно с НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив» объявил о старте акции для детей «Сухая попа». Эта благотворительная кампания по сбору подгузников и средств индивидуальной гигиены для детей, содержащихся в домах ребенка, больницах и домах инвалидов проводится ежегодно по всей России.

Вологжане могут принести памперсы № 3,4,5,6, влажные салфетки, жидкое мыло и детский шампунь, ватные палочки и ватные диски, детский крем и детскую присыпку, шампуни и гели для душа, зубную пасту, зубные щетки и прокладки. Также можно принести игры и игрушки, книжки и раскраски, сладости длительного срока хранения.

Передать гуманитарную помощь можно до 30 мая по адресам в Вологде:

— улица Ленинградская, 150 (вход рядом с «Позитроникой») по будням с 10:00 до 18:00 часов, суббота с 10:00 до 13:00 часов. Благотворительный магазин «Круговорот»;

— улица Зосимовская, 17 по субботам с 9:00 до 11:00 часов. Центр выдачи «Круговорот»; Телефон для связи 8 981 442 1208;

— Советский проспект, 35-а, (вход со двора). Пункт приема работает ежедневно с 08:00 до 21:00 (вахта Фонда поддержки гражданских инициатив). Телефон для связи 753-753.