В Великом Устюге в пожаре погибло три человека

Три человека сгорели при пожаре в Великом Устюге. Трагедия произошла 11 апреля в три часа ночи в частном доме на улице Краснофлотская, 9.

Пожар в квартире, 1-этажного, деревянного, рубленого двухквартирного жилого дома. Общая площадь пожара создала 80 кв. м. Повреждено чердачное помещение по всей площади дома, внутренняя и наружная отделка задней части дома. Обнаружены трое погибших: 33-летняя женщина и двое мужчин 49-ти и 32-х лет.

В случившемся разбираются сотрудники отдела надзорной деятельности, сообщает глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.