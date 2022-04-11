В Москве задержали мужчину с книгой Льва Толстого «Война и мир»

В Москве задержан Константин Голдман за томик «Войны и мира» в руках. Об этом сообщает независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России ОВД-инфо, который признан иноагентом.

Константин Голдман прислал правозащитникам фотографию, где он стоит у блока, который посвящён Киеву. Задержанный сообщил правозащитникам, что его отвезли в ОВД «Китай-город».

По данным правозащитной организации в связи с акциями против спецоперации в Украине с 24 февраля 2022 года в России задержано 15418 человек.