Минобрнауки: темы научных исследований будут согласовываться губернаторами

Министерство образования и науки сообщило, что темы научных исследований в российских регионах будут согласовываться губернаторами. Соответствующее распоряжение 8 апреля подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«У нас есть поручение президента РФ активнее вовлекать в реализацию научно-технической политики регионы. Поэтому мы запускаем пилотный проект по планированию научными организациями и университетами, которые подведомственны Минобрнауки России и являются участниками научно-образовательных центров мирового уровня, новых тематик фундаментальных исследований на 2023 год через Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения», — сказал Фальков.

Новые тематики фундаментальных исследований будут формироваться научно-образовательными организациями с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций и рассматриваться губернаторами до направления на экспертизу в Российскую академию наук.