Минобрнауки: темы научных исследований будут согласовываться губернаторами

11.04.2022 [Общество]

Министерство образования и науки сообщило, что темы научных исследований в российских регионах будут согласовываться губернаторами. Соответствующее распоряжение 8 апреля подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«У нас есть поручение президента РФ активнее вовлекать в реализацию научно-технической политики регионы. Поэтому мы запускаем пилотный проект по планированию научными организациями и университетами, которые подведомственны Минобрнауки России и являются участниками научно-образовательных центров мирового уровня, новых тематик фундаментальных исследований на 2023 год через Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения», — сказал Фальков.

Новые тематики фундаментальных исследований будут формироваться научно-образовательными организациями с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций и рассматриваться губернаторами до направления на экспертизу в Российскую академию наук.

Тэги: наука

ТОП НЕДЕЛИ

Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
Звание «Ветеран труда Вологодской области» будут выплачивать без грамот и других поощрений
В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа
В Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района
Нефтяники заявляют о возможном дефиците бензина
Компания Тимура Бекмамбетова начинает в Вологодской области съемки кинопроекта «Монастырь»
Пьяный житель Вологды до смерти избил соседа, который пожаловался на него за шум
Лунный посевной календарь на 2022 год
Песков: «у нас значительные потери, это трагедия»
Финансирование строительства объектов по нацпрограммам будет пересмотрено

Похожие новости

Наука для города: обладатели стипендии Леденцова о практической пользе своих проектов

Вологодские ученые рассказали, как вырастить инженера будущего прямо дома и с легкостью мониторить техническое состояние ветхого и аварийного жилья

1391
0

Французская библиотека филолога и переводчика Валерия Никитина появится в Вологде

Это коллекция более 20 тысяч книг на французском языке: научные издания, библиографические редкости и художественная литература

1383
0

Презентация книги «Вологодчина: до и после динозавров» пройдет в Вологде 17 марта

О книге расскажет ее автор – геолог, преподаватель ВоГУ Валерий Чернышов

689
0

Пять школ Вологодской области получат финансирование на оснащение кабинетов физики, химии и биологии

Это школы № 16, № 13 и № 9 в Вологде и Центр образования № 29 в Череповце. Еще одну школу определят в ходе дополнительного отбора в апреле 

1138
0

Лекция о летательных аппаратах, которые помогают исследовать мир, пройдет онлайн в День науки 12 февраля

Прочтет ее Станислав Дудников, магистр музеологии, популяризатор истории науки и техники

986
0

Сбор средств на проведение открытых лекций популяризаторов науки проходит в Вологде

Энтузиасты вологодской научпоп-артели организовали сбор средств, чтобы привезти в Вологду известных лекторов

1166
0

Гранты на 26 миллионов рублей получат на свои разработки учёные Вологодской области в этом году

В год науки в регионе возобновили практику выдачи грантов учёным

2606
0

Шесть «Кванториумов» появятся на базах вологодских школ в ближайшее время

Начиная с этого года такие технопарки решено открывать только в школах, чтобы сделать дополнительное образование детей доступным

1095
0

Учёные нашли причину старения, которая поддаётся коррекции

Как выяснилось, препараты против ВИЧ значительно снижают возрастные воспаления и другие признаки старения

1419
0

Лекцию о происхождении человека прочтёт в Вологде Станислав Дробышевский

Вход свободный, но количество мест ограничено

986
0

На базе Вологодского госуниверситета создадут научный центр Российской академии образования

Такое решение принял Ученый совет вуза.

1090
0

Биологическую лабораторию оборудовали в Вологодском научном центре РАН

Она состоит из четырёх помещений: по два в Вологде и в Молочном

2056
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Минобрнауки: темы научных исследований будут согласовываться губернаторами
В Вологодском районе размыло мост через реку Шограш
В Вологодском районе «Лада Калина» врезалась в припаркованный грузовик
В Харовском районе из-за пожара в санузле сгорела квартира в деревянном доме
Вологодские самбисты завоевали золото и бронзу на всероссийских соревнованиях в Рыбинске
В Череповце 11-летнего школьника сбила машина
В Череповце пьяный водитель кроссового мотоцикла пытался скрыться от полицейских
 
07.04.2022 [Общество]

«И так сойдет»: как регоператор «АкваЛайн» эксплуатирует свои полигоны

1428
0
10.04.2022 [БлогоVO]

Как всегда расстаяли наши дороги

249
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

1110
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика