В Вологодском районе «Лада Калина» врезалась в припаркованный грузовик

В Вологодском районе «Лада Калина» врезалась в припаркованный на обочине грузовик «Вольво», сообщает районная газета «Маяк».

По данным издания, инцидент произошёл на 442 километре трассы М-8 утром 10 апреля. Выяснилось, что водитель «Лады» — 74-летний мужчина — был на даче и получил травму. Решив не дожидаться «скорой», он сам поехал в больницу. По пути он начал терять сознание, автомобиль съехал на обочину и столкнулся с грузовиком, водителя которого не было на месте.

Мужчина не пострадал, но медики забрали его в больницу, чтобы оказать помощь с травмой, которую он получил на даче.