В Харовском районе из-за пожара в санузле сгорела квартира в деревянном доме

В посёлке Пундуга-2 Харовского района из-за пожара в санузле сгорела квартира в деревянном доме. Сообщение о возгорании поступило 9 апреля в 15:10.

«Общая площадь пожара — 64 кв. м. СГОРЕЛО: внутренняя отделка и имущество квартиры. ПОВРЕЖДЕНО: кровля над квартирой, наружная отделка стены», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Шестеро жильцов дома, в том числе двое детей, сами вышли на улицу до прибытия пожарных. Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.