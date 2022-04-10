В Харовском районе из-за пожара в санузле сгорела квартира в деревянном доме

10.04.2022 [Происшествия]

В посёлке Пундуга-2 Харовского района из-за пожара в санузле сгорела квартира в деревянном доме. Сообщение о возгорании поступило 9 апреля в 15:10.

«Общая площадь пожара — 64 кв. м. СГОРЕЛО: внутренняя отделка и имущество квартиры. ПОВРЕЖДЕНО: кровля над квартирой, наружная отделка стены», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Шестеро жильцов дома, в том числе двое детей, сами вышли на улицу до прибытия пожарных. Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Тэги: пожар, эвакуация
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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