Вологодские самбисты завоевали золото и бронзу на всероссийских соревнованиях в Рыбинске

10.04.2022 [Спорт]

Вологжане завоевали золото и бронзу на XIII всероссийских соревнованиях по самбо «Памяти Заслуженного тренера России Г. Ф. Шахова», который прошел накануне в Рыбинске.

В турнире приняли участие 230 юношей 12-14 лет, из 20 регионов и 6 федеральных округов России.

Вологодскую область на соревнованиях представляли спортсмены отделения самбо спортивной школы «Витязь — Череповец» — воспитанники тренера Камрана Гасаналиева.

Победителем в своей категории стал Данил Усков. Илья Тихомиров завоевал бронзовую медаль.

Добавим что данный турнир был отборочным на Первенство России среди юношей 2008–2010 гр.

Тэги: самбо, соревнования
фото из группы "Самбо «ВИТЯЗЬ - Череповец»" в соцсети

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