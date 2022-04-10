Вологодские самбисты завоевали золото и бронзу на всероссийских соревнованиях в Рыбинске

Вологжане завоевали золото и бронзу на XIII всероссийских соревнованиях по самбо «Памяти Заслуженного тренера России Г. Ф. Шахова», который прошел накануне в Рыбинске.

В турнире приняли участие 230 юношей 12-14 лет, из 20 регионов и 6 федеральных округов России.

Вологодскую область на соревнованиях представляли спортсмены отделения самбо спортивной школы «Витязь — Череповец» — воспитанники тренера Камрана Гасаналиева.

Победителем в своей категории стал Данил Усков. Илья Тихомиров завоевал бронзовую медаль.

Добавим что данный турнир был отборочным на Первенство России среди юношей 2008–2010 гр.