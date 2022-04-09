В Череповце пьяный водитель кроссового мотоцикла пытался скрыться от полицейских

Водитель питбайка (кроссового мини-мотоцикла) пытался скрыться от полицейских в Череповце. Инцидент произошёл на улице Парковой 8 апреля, сообщает официальный сайт города.

Так как передвигаться на таком виде транспорта по городу запрещено, а также из-за того, что у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, сотрудники ГИБДД решили его задержать.

«Водитель заметил полицейских и попытался скрыться. Он съехал по лестнице к реке, однако инспекторы воспользовались объездной дорогой и задержали нарушителя. Как выяснилось, 41-летний мужчина никогда не получал водительских прав», — говорится в сообщении cherinfo.

Экспертиза подтвердила, что задержанный был пьян. На него составили административный протокол, и теперь ему грозит до 15 суток ареста. Транспорт отвезли на спецстоянку.