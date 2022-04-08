Рэпер Face признан иноагентом

08.04.2022 [Общество]

Министерство юстиции России 8 апреля дополнило список СМИ-иноагентов. 

В этот список включили шесть человек: рэпера Face (Ивана Дремина), журналиста «Новой газеты» Ирину Борухович, адвоката Марка Фейгина, корреспондента СМИ-иноагента «Idel.Реалии» Екатерину Маяковскую, писателя Андрея Филимонова и историка Дмитрия Дубровского.

Рэпер Face в своем интервью Юрию Дудю, которое было опубликовано в конце марта, выступил с критикой действий российского правительства. Сообщалось, что в марте Face уехал из России, заявив о намерении не возвращаться.

Тэги: иноагенты

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