Рэпер Face признан иноагентом

Министерство юстиции России 8 апреля дополнило список СМИ-иноагентов.

В этот список включили шесть человек: рэпера Face (Ивана Дремина), журналиста «Новой газеты» Ирину Борухович, адвоката Марка Фейгина, корреспондента СМИ-иноагента «Idel.Реалии» Екатерину Маяковскую, писателя Андрея Филимонова и историка Дмитрия Дубровского.

Рэпер Face в своем интервью Юрию Дудю, которое было опубликовано в конце марта, выступил с критикой действий российского правительства. Сообщалось, что в марте Face уехал из России, заявив о намерении не возвращаться.