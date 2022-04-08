В Бабаеве хотят наказать бывшего начальника следствия райотдела полиции

08.04.2022 [Происшествия]

В городе Бабаево Вологодской области представители садоводческого кооператива «Пеньки» заявляют о том, что бывший начальник следственного отдела местного райотдела полиции Николай Киселев вырубил в водоохранной зоне несколько деревьев.

«Бывший полицейский прибрел участок в „Пеньках“ несколько лет назад. Между границей участка и рекой Колпь, на которой расположен садоводческий кооператив, около 50 метров. Вся эта территория — водоохранная зона, куда летом приходят купаться местные жители. Именно на этой территории с появлением Киселева стали вырубаться сосны», — рассказал член кооператива Сергей К.

Сразу после того, как было срублено первое дерево, напротив участка Николая Киселева на берегу Колпи появился плотик, сколоченный из свежих деревьев. Следом за забором его участка была построена эстакада. По странному стечению обстоятельств, сделана она была также из свежих бревен.

«Мы пытались составить разговор с Киселевым, поскольку все факты указывали на то, что именно он срубил деревья, однако сосед уверял, что их не рубил, а увидел поваленные кем-то деревья, когда однажды приехал на дачу. После этого перетащил спиленные неизвестными деревья к себе на дачу», — пояснил Сергей.

Представители кооператива обратились с заявлением с местный отдел лесничества, специалист которого зафиксировали факт рубки сосен в водоохранной зоне и насчитал ущерб в сумму около 150 тысяч рублей. Однако дальше этих подсчетов дело не пошло. Лесники передали материалы в местный райотдел полиции, где не стали возбуждать уголовное дело.

«Нам полицейские сказали, мол, факт действительно есть, но доказательств, что именно Киселев свалил деревья, нет, поскольку никто этого не видел. Говорят, что „глухарь“ им не нужен, поэтому и возбуждать дело отказываются», — говорит Сергей.

Соседи Киселева уверены в том, что полиция не возбуждает уголовное дело, поскольку Киселев — сам бывший полицейский. Хотя в аналогичных историях даже в условиях неочевидности подозреваемых удается привлечь к ответственности.

«Примерно такой же случай был в этом кооперативе летом прошлого года, когда напротив дачи одного из членов „Пеньков“ также в водоохранной зоне было вырублено несколько сосен, — рассказал сотрудник Бабаевского лесничества Денис Шириков. — В той истории мужчина также утверждал, что деревья пилил не он. Мы тогда насчитали ущерб примерно в 270 тысяч рублей. Хотя подозреваемый упорно отрицал свое участие в рубке деревьев, ущерб возместил до суда в полном объеме».

Члены «Пеньков» намерены идти до конца, чтобы привлечь к ответственности виновных в уничтожении деревьев в водоохранной зоне.

«В такой ситуации представители кооператива могут писать заявления к нам, — пояснили NewsVo в Череповецкой природоохранной прокуратуре. — Наш представитель выедет на место. Если действительно окажется, что была совершена рубка деревьев в водоохранной зоне, будем добиваться привлечения виновного лица к уголовной ответственности».

Тэги: водоохранная зона, Экология

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