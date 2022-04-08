Сбербанк прекратил все валютные операции по счетам за границу

Сбербанк с 7 апреля остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом сегодня сообщает РБК.
«Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме вместе с комиссией. Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — рассказал изданию представитель банка.
Также можно совершать рублевые переводы по номеру телефона через мобильное приложение в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан и в Приднестровье. Представитель банка добавил, что в Сбербанке более 90% всех переводов за рубеж — это переводы в рублях в страны ближнего зарубежья.
6 апреля США заявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка, что означает блокировку их активов, связанных с финансовой системой США, а также риск вторичных санкций за сотрудничество с ними.
В вологодском отделении Сбербанка NewsVo сообщили, что банк продолжает работать в штатном режиме.
«Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях», — пояснили представители банка.