В Вологодском районе дачника будут судить за покушение на убийство соседа

08.04.2022 [Происшествия]

В Вологодском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего вологжанина, обвиняемого в покушении на убийство соседа по даче.

Инцидент произошёл в конце весны 2021 года. По версии следствия, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый высказал 67-летнему потерпевшему угрозы убийством, повалил его на землю и несколько раз ударил по голове предметом, похожим на металлический кастет. Завершить преступление ему помешала супруга соседа. Пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь.

«В ходе следствия обвиняемый пояснил, что сосед по даче постоянно прорывал канавы для стока воды со своего участка на его территорию, из-за чего происходило подтопление дачного домика, не реагировал на просьбы этого не делать, не зарывал канавы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело готовится к передаче в суд.

Тэги: покушение на убийство, дачники, соседи, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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