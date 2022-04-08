В центральной части Вологды стартует ремонт дворов

08.04.2022 [Общество]

В Вологде 14 апреля начнется ремонт пяти дворов в центральной части города. Ремонт будет проводиться по программе реализации федерального проекта «Комфортная городская среда». Речь идёт о доме № 61 на улице Герцена, доме № 13 на Первомайской и три дома — 74, 76 и 78 на Козлёнской, дворовые территории которых объединены. На данный момент проекты ремонта территорий получили положительное заключение госэкспертизы, проведены конкурсные процедуры и определён подрядчик.

«Мы встретились с жителями, чтобы рассказать им, что 14 апреля начнутся работы, соответственно, с этого момента личный автотранспорт необходимо парковать в других местах. Ремонт планируется проводить 2 месяца, ориентировочно с 8 утра до 19 часов. Управляющим компаниям даны указания спилить несколько деревьев, которые попадают в зону проведения работ, убрать бесхозный автомобиль, гараж, а также взять на ответственное хранение ограждение контейнерной площадки. Представители подрядчика показали в проектах — что изменится, что нужно сделать, чтобы работы были закончены в срок. Все проекты ремонта дворовых территорий были утверждены на общих собраниях жильцов домов. Небольшие корректировки возможны только через собрания собственников жилья», — пояснил координатор партийного проекта «Городская среда», заместитель председателя Законодательного собрания области Роман Заварин.

«У нас никогда не было ремонта, постоянные лужи и грязь. Вместо асфальта — ямы. Мы, наконец, дождались благоустройства наших бедовых дворов. В проекте, который нам показали, учли всё, что мы хотели», — поделились жители на встрече с депутатом.

Напомним, в Вологодской области проект «Городская среда» реализуется с 2017 года. Все стадии работ — от проектирования до приемки и контроля качества в период гарантии проходят под контролем партии «Единая Россия», представителей общественности, ТОСов, управляющих компаний и жителей.

Тэги: городская среда, проект, ремонт, ЗСО

ТОП НЕДЕЛИ

Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
Звание «Ветеран труда Вологодской области» будут выплачивать без грамот и других поощрений
В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка
В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа
Тело 6-летнего мальчика нашли в 50 метрах от полыньи в поселке Новый источник
В Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района
Нефтяники заявляют о возможном дефиците бензина
Компания Тимура Бекмамбетова начинает в Вологодской области съемки кинопроекта «Монастырь»

Похожие новости

Предлагать варианты благоустройства города вологжане смогут в мобильных офисах Лаборатории городской среды

Установить такой мобильный офис власти намерены уже в октябре

1442
0

В Череповце двор залили водой для проверки качества ремонта

Эксперимент подтвердил, что вода не уходит в ливневую канализацию

1513
0

Вместо зелени асфальт: в Вологде отремонтируют двор, но вырубят деревья

Речь идет о дворе дома №3 по улице Первомайской. В администрации говорят, что это нужно для расширения проезда, однако жители беспокоятся, что на самом деле там сделают парковку.

2748
0

Жители Вологды выберут голосованием общественные пространства, которые благоустроят в 2022 году

Проголосовать можно будет не только через интернет, но и в МФЦ, торговых центрах

1066
0

ООО «Магистраль» выиграло аукцион на благоустройство Рождественского парка в Вологде

Фирма стала единственной, кто подал заявку, и получила госконтракт по начальной (максимальной) цене - 47,1 млн. рублей

4616
0

35 дворов Вологды планируют отремонтировать в 2021 году

Работы будут проведены в рамках проекта «Городская среда»

2035
0

В селе Устье под Вологдой открылся Купеческий дворик

Так назвали благоустроенное общественное пространство в историческом центре

2343
0

Жители Вологды смогут онлайн задать вопросы начальнику департамента городского хозяйства

Прямой эфир с Алексеем Шумиловым пройдет 3 мая на странице вологда.рф в соцсети

1929
0

Обсуждение проекта благоустройства бульвара на улице Пирогова в Вологде пройдет онлайн

Жители увидят презентацию проекта и смогут задать вопросы в комментариях к трансляции

2678
0

Ремонтировать дворы в Вологде в 2020 году будут «Магистраль» и «Дорсервис»

За работу «Магистраль» получит 126,1 млн рублей, «Дорсервис» — 70,7 млн. рублей

 

2940
1

В Вологде стартовало интернет-голосование за благоустройство общественных пространств в 2021 году

Отдать свой голос можно за 3 из 26 территорий, отобранных общественной комиссией федерального проекта «Городская среда»

3913
3

36 дворов отремонтируют в Вологде в 2020 году

Кроме того, благоустроят два общественных пространства: бульвар по улице Пирогова и парк «Рождественский» в микрорайоне Охмыльцево

3640
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сбербанк прекратил все валютные операции по счетам за границу
В Вологодском районе дачника будут судить за покушение на убийство соседа
В центральной части Вологды стартует ремонт дворов
Хоккейный клуб «Северсталь» объявил о подписании новых контрактов
Жительница Череповецкого района из-за старых обид оставила оскорбительные надписи на машине знакомой
Главврач сокольской ЦРБ оштрафован за неисполнение контракта перед предпринимателем
Житель Верховажского района срубил шесть елей, чтобы собрать шишки
 
07.04.2022 [Общество]

«И так сойдет»: как регоператор «АкваЛайн» эксплуатирует свои полигоны

893
0
08.04.2022 [БлогоVO]

Большинство частных перевозчиков замотали свои терминалы плёнкой и всем без исключения ограничили оплату банковской картой

52
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

864
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика