В центральной части Вологды стартует ремонт дворов

В Вологде 14 апреля начнется ремонт пяти дворов в центральной части города. Ремонт будет проводиться по программе реализации федерального проекта «Комфортная городская среда». Речь идёт о доме № 61 на улице Герцена, доме № 13 на Первомайской и три дома — 74, 76 и 78 на Козлёнской, дворовые территории которых объединены. На данный момент проекты ремонта территорий получили положительное заключение госэкспертизы, проведены конкурсные процедуры и определён подрядчик.

«Мы встретились с жителями, чтобы рассказать им, что 14 апреля начнутся работы, соответственно, с этого момента личный автотранспорт необходимо парковать в других местах. Ремонт планируется проводить 2 месяца, ориентировочно с 8 утра до 19 часов. Управляющим компаниям даны указания спилить несколько деревьев, которые попадают в зону проведения работ, убрать бесхозный автомобиль, гараж, а также взять на ответственное хранение ограждение контейнерной площадки. Представители подрядчика показали в проектах — что изменится, что нужно сделать, чтобы работы были закончены в срок. Все проекты ремонта дворовых территорий были утверждены на общих собраниях жильцов домов. Небольшие корректировки возможны только через собрания собственников жилья», — пояснил координатор партийного проекта «Городская среда», заместитель председателя Законодательного собрания области Роман Заварин.

«У нас никогда не было ремонта, постоянные лужи и грязь. Вместо асфальта — ямы. Мы, наконец, дождались благоустройства наших бедовых дворов. В проекте, который нам показали, учли всё, что мы хотели», — поделились жители на встрече с депутатом.

Напомним, в Вологодской области проект «Городская среда» реализуется с 2017 года. Все стадии работ — от проектирования до приемки и контроля качества в период гарантии проходят под контролем партии «Единая Россия», представителей общественности, ТОСов, управляющих компаний и жителей.