Хоккейный клуб «Северсталь» объявил о подписании новых контрактов

ХК «Северсталь» подписал новые контракты с рядом игроков главной команды. В частности, нападающие Максим Колмыков и Никита Гуслистов продлили контракты с клубом ещё на два сезона. Иван Подшивалов и Давид Думбадзе — сразу на три года.

Главная молодая «звездочка» Череповца Никита Гулистов провел в КХЛ уже два сезона. Сыграл 62 матча, в которых забросил 11 шайб и сделал 11 голевых передач. В сезоне 2020/21 одно время выступал в роли капитана клуба, став на тот момент самым молодым капитаном команды КХЛ.

Давид Думбадзе в текущем сезоне сыграл 48 матчей, набрал 17 очков при показателе полезности — 3. В плей-офф провёл 7 игр, набрал 2 очка. Показатель полезности +1.

Иван Подшивалов в сезоне 2021/2022 выступал за МХК «Алмаз». За всю карьеру в МХЛ провёл 113 игр, набрал 64 (32+32) очка. В сезоне 2021/2022 также провёл 3 матча за ХК «Северсталь» в регулярном сезоне и 2 в плей-офф.

Максим Колмыков за команду из Череповца отыграл уже 35 матчей, набрал 5 очков при показателе полезности +2. В плей-офф провёл 2 матча, набрал результативный балл за передачу. Показатель полезности +1.