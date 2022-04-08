Хоккейный клуб «Северсталь» объявил о подписании новых контрактов

08.04.2022 [Спорт]

ХК «Северсталь» подписал новые контракты с рядом игроков главной команды. В частности, нападающие Максим Колмыков и Никита Гуслистов продлили контракты с клубом ещё на два сезона. Иван Подшивалов и Давид Думбадзе — сразу на три года.

Главная молодая «звездочка» Череповца Никита Гулистов провел в КХЛ уже два сезона. Сыграл 62 матча, в которых забросил 11 шайб и сделал 11 голевых передач. В сезоне 2020/21 одно время выступал в роли капитана клуба, став на тот момент самым молодым капитаном команды КХЛ.

Давид Думбадзе в текущем сезоне сыграл 48 матчей, набрал 17 очков при показателе полезности — 3. В плей-офф провёл 7 игр, набрал 2 очка. Показатель полезности +1.

Иван Подшивалов в сезоне 2021/2022 выступал за МХК «Алмаз». За всю карьеру в МХЛ провёл 113 игр, набрал 64 (32+32) очка. В сезоне 2021/2022 также провёл 3 матча за ХК «Северсталь» в регулярном сезоне и 2 в плей-офф.

Максим Колмыков за команду из Череповца отыграл уже 35 матчей, набрал 5 очков при показателе полезности +2. В плей-офф провёл 2 матча, набрал результативный балл за передачу. Показатель полезности +1.

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь», контракт

ТОП НЕДЕЛИ

Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
Звание «Ветеран труда Вологодской области» будут выплачивать без грамот и других поощрений
В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка
В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа
Тело 6-летнего мальчика нашли в 50 метрах от полыньи в поселке Новый источник
В Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района
Нефтяники заявляют о возможном дефиците бензина
Компания Тимура Бекмамбетова начинает в Вологодской области съемки кинопроекта «Монастырь»

Похожие новости

Рекордно малое количество хоккейных команд примет участие в новом сезоне в КХЛ

Только по ходу этого сезона из Западной конференции вышли клубы из Хельсинки и Риги

593
0

Череповецкий «Металлург» не смог пробиться в полуфинал Молодежной хоккейной лиги

В пятом, решающем матче, юниорская команда Череповца на выезде уступила рыбинскому «Полёту» в серии послематчевых буллитов

522
0

Харьковский тренер вывел двух череповецких хоккеистов из зоны спецоперации в Украине

Они уже находятся на родине

1332
0

Воспитанники хоккейной школы «Северсталь стали победителями Первенства СЗФО

Череповчане одержали три победы в трех матчах, с общим счётом 40:7

846
0

Юные хоккеисты череповецкого «Металлурга» вышли во второй раунд плей-офф МХЛ

В 1/8 финала Кубка регионов череповчане в серии до трех побед оказались сильнее «Олимпии» из Кирово-Чепецка

963
0

Молодежка череповецкого «Алмаза» завершила выступление в плей-офф МХЛ

В 1/8 финала Кубка Харламова череповчане уступили трехкратному обладателю этого трофея, ярославскому «Локо» с общим счётом 1:3.
 

787
0

Череповецкая «Северсталь» завершила выступление в Кубке Гагарина

В решающем матче ¼ финала Западной конференции КХЛ череповчане уступили московскому «Динамо»

801
0

Череповецкий «Алмаз» проиграл два первых матча плей-офф Молодежной хоккейной лиги

Две первые игры прошли в Ярославле 11 и 12 марта

907
0

Череповецкая «Северсталь» сравняла счет в противостоянии с московским «Динамо» в 1/8 Кубка Гарина

Решающий матч в этой серии пройдет в понедельник

1164
0

Хоккеисты «Северстали» проиграли третий матч подряд московскому «Динамо»

Пятый матч ¼ финала серии Западной конференции КХЛ прошел накануне на площадке москвичей

859
0

Хоккеисты «Северстали» проиграли московскому «Динамо» в дополнительное время

Общий счет игры — 3:2 в пользу «Динамо»

710
0

ХК «Северсталь» проиграл московскому «Динамо» с разницей в две шайбы

Третий матч ¼ финала Западной конференции КХЛ прошёл в Череповце

1386
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сбербанк прекратил все валютные операции по счетам за границу
В Вологодском районе дачника будут судить за покушение на убийство соседа
В центральной части Вологды стартует ремонт дворов
Хоккейный клуб «Северсталь» объявил о подписании новых контрактов
Жительница Череповецкого района из-за старых обид оставила оскорбительные надписи на машине знакомой
Главврач сокольской ЦРБ оштрафован за неисполнение контракта перед предпринимателем
Житель Верховажского района срубил шесть елей, чтобы собрать шишки
 
07.04.2022 [Общество]

«И так сойдет»: как регоператор «АкваЛайн» эксплуатирует свои полигоны

893
0
08.04.2022 [БлогоVO]

Большинство частных перевозчиков замотали свои терминалы плёнкой и всем без исключения ограничили оплату банковской картой

52
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

864
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика