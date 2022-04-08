Жительница Череповецкого района из-за старых обид оставила оскорбительные надписи на машине знакомой

В Череповецком районе суд привлёк 36-летнюю местную жительницу к административной ответственности за оскорбление знакомой.

По материалам дела, 25 декабря 2021 года женщина оставила на заснеженной поверхности автомобиля «Лифан», принадлежащего потерпевшей, надпись, содержащей оскорбительные слова в неприличной форме.

«Потерпевшая надписи прочитала в тот же день и восприняла их как оскорбление ее чести и достоинства. Нарушительница была установлена по видео, запрошенному у председателя ТСЖ», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина не явилась в суд, но в объяснениях признала вину и рассказала, что в тот день выпивала в гостях у сестры. Возвращаясь домой, она заметила машину потерпевшей, вспомнила старые обиды и написала на ней оскорбительные слова.

Ей назначено наказание в виде штрафа в 3000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.