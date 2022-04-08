Главврач сокольской ЦРБ оштрафован за неисполнение контракта перед предпринимателем

Сокольская ЦРБ не расплатилась перед предпринимателем, поставившем в больницу аппарат искусственной вентиляции легких. Сумма долга составила 2,9 млн рублей. Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки.

«По указанному факту заместителем сокольского межрайонного прокурора главному врачу БУЗ ВО „Сокольская ЦРБ“ внесено представление, которое рассмотрено, нарушения закона устранены, задолженность перед юридическим лицом погашена в полном объеме», — рассказали в прокуратуре области.

Одновременно с этим в отношении главврача было возбуждено административное дело по статье за «Нарушение срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам рассмотрения дела вологодским УФАС главврач был оштрафован на 30 000 рублей.